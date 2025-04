Het wordt steeds gekker! Zo zou het WK 2030 er kunnen uitzien als voorstel wordt aangenomen

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL wil van het WK 2030 een uitzonderlijk wereldfeest maken. In een officieel voorstel pleit de organisatie ervoor om het toernooi met maar liefst 64 landen te spelen.

De jubileumeditie – precies honderd jaar na het eerste WK – moet volgens voorzitter Alejandro Dominguez een eenmalige, grootse viering worden. “Je wordt maar één keer honderd. Daarom willen we deze unieke verjaardag vieren met 64 landen en op drie continenten tegelijk", verklaarde Dominguez donderdag tijdens een bijeenkomst van CONMEBOL. Het idee moet de mondiale verbondenheid en feestvreugde rond het toernooi versterken.

Het voorstel is niet volledig nieuw. Ignacio Alonso, voorzitter van de Uruguayaanse voetbalbond, had het eerder al ter sprake gebracht bij de FIFA. Toen stelde hij voor om het deelnemersveld eenmalig met zestien extra landen uit te breiden, bovenop de al voorziene 48 voor het WK 2026 in de VS, Mexico en Canada.

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het voorstel nog niet officieel beoordeeld, maar voorzitter Gianni Infantino gaf eerder aan dat de haalbaarheid van het plan onderzocht zal worden. Het zou dus niet uitgesloten zijn dat de uitbreiding effectief doorgaat, als er voldoende steun komt van de andere confederaties.

Het WK van 2030 wordt georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko, maar er zullen ook symbolische openingswedstrijden plaatsvinden in Uruguay, Argentinië en Paraguay. Uruguay was in 1930 het eerste land dat een WK organiseerde en krijgt daarmee een historische rol in de jubileumeditie.

Met dit voorstel wil CONMEBOL een krachtig signaal geven: het WK moet een globaal feest zijn, met plaats voor meer landen, culturen en fans. Of het idee van 64 deelnemers realistisch is, zal afhangen van FIFA en de andere continenten, maar de bal is nu duidelijk aan het rollen.