Matte Smets heeft iets te zeggen over... Jan Vertonghen: "Hij moest dat niet doen hé"

Tot verrassing van velen werd Genk-verdediger Matte Smets vorige maand niet geselecteerd door bondscoach Rudi Garcia. De 21-jarige verdediger bleef er opvallend nuchter onder.

"Zelf heb ik hem niet gehoord of gesproken", zegt hij in HLN. "Het is ook niet omdat ik één keer opgeroepen ben geweest dat ik er elke keer bij ga zijn, dat besef ik." Smets toont begrip voor zijn niet-selectie en legt de focus op harder werken. "Ik ben 21 en er zijn veel goede voetballers in ons land. Als je kijkt naar de kern, kan ik moeilijk zeggen dat ik er per se in de selectie moest zitten. Ik ga gewoon hard werken en dan weet ik dat ik er kort bijzit."

Zijn debuut bij de nationale ploeg, in november tegen Israël, liep niet zoals gehoopt. Een ongelukkige inspeelpass leidde tot kritiek, maar Smets kreeg steun uit onverwachte hoek. "Ik heb toen berichten gekregen van Thibaut Courtois en Jan Vertonghen. Daar heb ik me aan opgetrokken."

Vooral het bericht van Vertonghen raakte hem. "Hij zei dat hij ook zulke dingen heeft meegemaakt. Voor een jonge gast zoals ik is dat heel fijn om te lezen", vertelt Smets. "Als kleine jongen keek ik altijd naar hem en Toby Alderweireld. Hoe ze stonden, hoe ze verdedigden... Dat heeft me gevormd."

De band met Thibaut Courtois gaat trouwens verder dan enkel het voetbalveld. "Thibaut is net als ik een Bilzenaar. Ik vroeg hem advies voordat ik naar Genk kwam. Onze moeders zijn goeie vriendinnen en zijn vader was de volleybaltrainer van mijn mama."

Ondanks de vele reacties op sociale media koos Smets ervoor om afstand te nemen. "Je wint er niets bij om dat allemaal te lezen", klinkt het. "Dat Vertonghen dan uit zichzelf contact opneemt, vind ik juist heel mooi en respectvol. Hij moest dat niet doen, hé."