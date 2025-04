Aanvaller had altijd al een moeilijke relatie met de Rode Duivels, maar dat lijkt veranderd te zijn: "Oekraïne voelde als een kantelpunt"

Alexis Saelemaekers is volledig opengebloeid in Italië. In een gesprek met RTL Sports blikte de 25-jarige middenvelder van AS Roma terug op zijn seizoen én op zijn recente terugkeer bij de Rode Duivels. Na enkele moeilijke jaren lijkt hij eindelijk zijn plaats te hebben gevonden.

De kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne betekende veel voor hem. “Mijn verhaal bij de Rode Duivels is nooit echt makkelijk geweest. Er waren goede matchen, maar ook mindere", vertelt hij. “Tegen Oekraïne kon ik iets neerzetten, ook voor mezelf. Het was belangrijk om weer die positieve sfeer te voelen. En dat heeft Rudi Garcia zeker meegebracht: een nieuwe mentaliteit, nieuwe energie.”

Na die wedstrijd was er ook dat opvallende moment met Romelu Lukaku. “Hij kwam me feliciteren en zei dat hard werk loont. Dat deed deugd", vertelt Saelemaekers. “We kennen elkaar al van in Neerpede en hebben altijd een goede band gehad, ook al zaten we bij rivaliserende clubs in Milaan.”

Over zijn beperkte speeltijd onder Tedesco is hij opvallend mild. “Misschien paste mijn profiel niet in zijn systeem, en dat is zijn goed recht. Ik heb dat geaccepteerd. Ik ben hem zelfs dankbaar, want hij heeft me ook geholpen met goede raad.” Nu kijkt Saelemaekers vooruit, vol vertrouwen.

Zijn favoriete positie? “Ik voel me goed als ik op het veld sta", lacht hij. “Maar het liefst speel ik als rechterpiston in een 3-4-3, zoals bij Roma. Daar kan ik het team echt iets bijbrengen. In een 4-3-3 als winger of rechtsachter kan ik ook uit de voeten.”

En de toekomst? Die droomt hij in het zwart-geel-rood. “Een WK meemaken is een kinderdroom. Ik hoop dat we ons kwalificeren en dat ik erbij mag zijn. De wedstrijd tegen Oekraïne voelde als een kantelpunt. Er is iets gegroeid binnen de ploeg, en dat belooft.”