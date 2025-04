Dit is de echte reden waarom Joren Dom stopt met voetballen: "Toen was het ineens duidelijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joren Dom heeft deze week via Instagram zijn afscheid aangekondigd als profvoetballer. In de Gazet van Antwerpen vertelt de verdediger openhartig waarom hij stopt met het profvoetbal.

Dom begon dit seizoen bij Anderlecht, nadat hij overkwam van OHL. Hij koos voor de beloften van Anderlecht in plaats van Almere City, maar wist al snel dat dit waarschijnlijk zijn laatste seizoen als prof ging worden.

Toch was het voor Dom niet altijd makkelijk om zich aan te passen binnen een jonge groep. "Ik hoopte om ploeggenoot te zijn van die jongens, maar dat was moeilijker dan gedacht. Je werd toch binnen zo’n groep op een andere manier bekeken, wat natuurlijk logisch is", vertelt hij in De Gazet van Antwerpen.

Na de winter begon Dom dan ook te twijfelen over zijn toekomst. "Ik zag het niet echt zitten om nog een jaar met de jonge kerels te voetballen als ‘oudere’ speler. Zo begon ik meer en meer te twijfelen over mijn toekomst. Op een gegeven moment reed ik ’s ochtends naar de club en was het ineens duidelijk: het stopt na dit seizoen, dan hang ik mijn voetbalschoenen aan de haak."

Dom besloot dat het tijd was om te stoppen toen hij merkte dat zijn motivatie en fysieke gesteldheid niet meer hetzelfde waren. "Ik vroeg aan de coach of het misschien een beter idee was om een stapje opzij te zetten en zo de beloftevolle jongens meer kansen te geven."

Toekomst als trainer?

Nu zijn profcarrière er bijna opzit denkt Dom ook na over zijn toekomst. Zo behaalde hij onlangs zijn UEFA-A diploma. “Ik zou toch graag in het voetbal werkzaam blijven. In welke functie dat dan zou zijn, dat heb ik nog niet beslist", besluit Dom.