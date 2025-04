Scheidsrechters weigeren wedstrijden van Romelu Lukaku te fluiten: "Wil mijn kinderen zonder zorgen naar school kunnen brengen"

Twee Italiaanse scheidsrechters, Fabio Maresca en Marco Guida, weigeren nog wedstrijden van Napoli te fluiten. Ze vinden het te gevaarlijk voor zichzelf en hun gezin, zeker nu ze officieel wél duels van clubs uit hun eigen woonplaats mogen leiden.

Guida legde zijn beslissing uit aan Italiaanse media: “Ik wil mijn kinderen zonder zorgen naar school kunnen brengen. Als ik op het veld sta, wil ik me op het spel concentreren, niet op de mogelijke gevolgen voor mijn privéleven.”

Tot voor kort mochten scheidsrechters geen wedstrijden leiden van clubs uit hun eigen regio. Die regel werd recent afgeschaft, waardoor ook Napolitanen zoals Maresca en Guida nu Napoli zouden mogen fluiten.

Napoli, waar Romelu Lukaku onder contract staat, staat momenteel tweede in de Serie A. De club werd vorig jaar nog kampioen, maar eindigde het seizoen ervoor als tiende. In Napels leeft voetbal bijzonder intens, wat mee aan de basis ligt van de bezorgdheid bij de arbiters.

“Het voetbal in Napels wordt anders beleefd dan in pakweg Milaan”, aldus Guida. “De emoties lopen hier hoger op. Wij hebben daarom beslist om uit veiligheidsoverwegingen geen duels van Napoli te fluiten.”

Beide scheidsrechters zijn ervaren krachten in het Italiaanse voetbal. Guida is sinds 2014 ook actief op internationaal niveau, Maresca sinds 2020. Toch laten ze de topprestiges even voor wat ze zijn, uit angst voor de impact op hun privéleven.