La Gazzetta dello Sport heeft het (zo goed als altijd) juist: 'Deze Europese topclub is héél concreet voor Senne Lammens van Antwerp'

Senne Lammens lijkt binnenkort onhoudbaar te worden voor Antwerp FC. De 22-jarige doelman kon al rekenen op Engelse interesse. Ondertussen heeft zich een volgende Europese topclub gemeld.

Manchester United was de eerste die concrete interesse toonde in Senne Lammens. Ondertussen stuurden ook Manchester City, Arsenal FC en enkele Engelse middenmotors scouts naar De Bosuil.

De 22-jarige doelman lijkt stilaan onhoudbaar voor Antwerp FC. The Great Old hoopt Lammens nog een seizoen in Deurne-Noord te houden. Maar dat is niét het plan van de laatste Europese topclub die zich heeft gemeld.

Concrete interesse uit Italië

La Gazzetta dello Sport weet dat AC Milan concrete interesse heeft in Lammens. I Rossoneri volgen de doelman al eventjes op de voet, maar willen nu ook tot actie over gaan.

De reden? Mike Maignan gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in en wil voorlopig geen nieuwe overeenkomst tekenen. Milan denkt eraan om de Franse doelman deze zomer te verkopen.

Oude bekende als concurrent

Voor de volledigheid: Milan zet niet alles in op Lammens. Ook Bart Verbruggen staat op de verlanglijst van de Italiaanse topclub. Al is Lammens wél de meest haalbare kaart op financieel vlak.