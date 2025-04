Analist maakt korte metten met Felice Mazzu: "Onkunde? Wanhoop?"

In volle degradatiestrijd heeft STVV afscheid genomen van Felice Mazzu, en volgens clubwatcher Stef Wijnants kon dat niet vroeg genoeg gebeuren. "Mazzu heeft geen enkele meerwaarde aan STVV gegeven", zegt hij. "Hij is blind op de muur Lamkel Ze en recentelijk ook Lapoussin gelopen."

De eerste barst kwam er na de nederlaag op de slotspeeldag tegen OHL. “Mazzu had gelijk dat STVV vaak benadeeld werd door de scheidsrechter, maar in Leuven was dat totaal niet het geval. Zijn tirade daar was compleet misplaatst na een wanprestatie van de ploeg", aldus Wijnants bij Sporza.

De oefenstage in Nederland deed de situatie verder escaleren. “Volgens mijn informatie waren de Japanners ontevreden over hoe er getraind werd: niet hard genoeg", aldus Wijnants. De ontgoocheling bleef ook na de zege tegen Beerschot. “Na een dramatische tweede helft tegen tien man klonk het: ‘We moeten winnen!’ Maar verliezen mocht vooral niet. De opstelling ademde dat niet uit.”

Mazzu’s keuzes in de ploegopstelling zorgen nog altijd voor gefronste wenkbrauwen. “Hij heeft zijn hele ploeg gebouwd rond Lamkel Ze, maar die heeft niet gebracht wat hij moest brengen. Daardoor heeft hij topschutter Bertaccini twee maanden op de flank gezet. De enige die tussen de palen trapt!”

Ook de inzet van Lapoussin roept vragen op. “Hij is niet fit genoeg om op de flank te spelen, dus zette Mazzu hem centraal. Maar samen met Ito en Brahimi liep alles in de weg. Fujita, hun beste speler, wist op den duur niet meer wat hij daar deed.”

Wijnants besluit scherp: “Mazzu heeft enkele onbegrijpelijke beslissingen genomen. Is het onkunde, wanhoop, of zijn het loze beloftes die hij moest nakomen? Geen idee. Maar één ding is zeker: het marcheerde niet.”