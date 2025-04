De derde helft Oeps? 'Vrouwlief Michèle verklapt transfer Kevin De Bruyne'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als er één speler is waar de voorbije weken heel wat over geschreven is, dan is het wel Kevin De Bruyne. Ondertussen is duidelijk dat hij niet bij Manchester City zal blijven en dus aast op een transfer aankomende zomer. Mogelijk is er nu meer nieuws.

Zoals we gisteren al schreven, is Inter Miami - de club van David Beckham waar ook Lionel Messi speelt - heel geïnteresseerd om Kevin De Bruyne binnen te halen. Maar KDB zal wel héél fors moeten inleveren om aan de zijde van het Argentijns fenomeen te kunnen spelen. De geruchten over een transfer van Kevin De Bruyne naar Inter Miami, de club van David Beckham, worden steeds concreter. Transfer verklapt of toeval? Volgens The Athletic staat de Rode Duivel op de ‘discovery list’ van de Amerikaanse club, wat hen exclusieve onderhandelingsrechten geeft. Dat geeft hen op dit moment alvast een boost. Bovendien is Michèle Lacroix deze week op Instagram (plots) Antonela Roccuzzo gaan volgen. Dat is de vrouw van Lionel Messi, mogelijk toekomstig ploegmaat van KDB op die manier. What a duo, the distributor and the finisher… dangerous — Ticker Athletics (@TickerAthletics) April 8, 2025 En ook de supporters kijken nu al uit naar een mogelijke samenwerking tussen Messi en De Bruyne. Vuurwer zou het zeker geven. We houden het de komende weken zeker verder in de gaten.