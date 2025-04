Wordt dit schrijnend JPL-record nog verbroken dit seizoen? We zitten er kort bij

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Felice Mazzu is gisteren ontheven van zijn functie bij Sint-Truiden. We zijn slechts één ontslag verwijderd van het record.

STVV heeft afscheid genomen van Felice Mazzu. De Limburgse club wil met deze beslissing koste wat kost vermijden dat het in de degradatiestrijd ten onder gaat en afzakt naar 1B. Lange tijd leek dit seizoen relatief rustig te verlopen qua trainerswissels, maar de voorbije weken is het ontslagritme in de Jupiler Pro League fors toegenomen.

Mazzu is al de twaalfde coach dit seizoen die zijn job verliest. Onder anderen Brian Riemer (Anderlecht), Jonas De Roeck (Antwerp), Besnik Hasi (KV Mechelen), Freyr Alexandersson (Kortrijk) en Oscar Garcia (OH Leuven) gingen hem voor. Ook STVV zelf ontsloeg eerder dit seizoen al Christian Lattanzio.

Met twaalf trainersontslagen zijn we nog maar één stap verwijderd van het record uit het seizoen 2017/2018, toen dertien coaches voortijdig hun koffers moesten pakken. Een extra ontslag in deze slotfase van de competitie zou niet verbazen: de nervositeit bij de staartploegen is groot.

Ook bij Antwerp staat coach Andries Ulderink onder druk. Sinds zijn aanstelling kon de Nederlander nog geen enkele overwinning boeken. Met het lastige programma van Antwerp in de komende weken lijkt die trend zich bovendien niet snel te keren.

Bij STVV is het ontslaan van trainers tijdens het seizoen overigens schering en inslag. Journalist Jarno Bertho merkt op dat de club sinds de eeuwwisseling al veertien keer een coach ontsloeg tijdens het lopende seizoen — een record in de Belgische hoogste klasse.

Met het ontslag van Mazzu hoopt STVV de negatieve spiraal te doorbreken en met een nieuwe dynamiek de resterende play-offwedstrijden aan te pakken. De aanstelling van een nieuwe coach moet daar snel duidelijkheid in brengen.