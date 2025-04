Nederland en ook Spanje tonen immens respect na overlijden Leo Beenhakker: "Legendarische Real Madrid-manager"

Leo Beenhakker (82) is overleden, wat in Spanje een groot verlies wordt genoemd. De Spaanse sportkranten besteden uitgebreid aandacht aan zijn overlijden, met een speciale vermelding op de voorpagina's. Hij wordt gezien als een van de meest legendarische coaches van het einde van de 20e eeuw.

Beenhakker verwierf wereldfaam met Real Madrid, waar hij drie opeenvolgende landstitels wist te winnen tussen 1987 en 1989. Dit succes kwam onder zijn leiding van het iconische team ‘La Quinta del Buitre’, een groep van vijf sterren die de Madrileense club naar dominantie in Europa leidde in de jaren 80.

Real Madrid heeft sindsdien niemand gevonden die drie titels op rij heeft kunnen behalen, wat Beenhakker's prestatie nog indrukwekkender maakt. De Spaanse krant Marca noemt hem dan ook de ‘legendarische Real Madrid-manager’ en kijkt terug op zijn invloed op het team en het Spaanse voetbal.

Zijn innovatieve aanpak van training, met onder andere vrijwillige sessies, rondo's en unieke oefeningen, werd met verbazing ontvangen. De vooruitgang was duidelijk zichtbaar in de wedstrijden, en zijn relatie met de pers was uitstekend, zowel in Spanje als Nederland.

Naast zijn werk op het veld was Beenhakker ook bekend om zijn persoonlijke benadering van de pers, zoals het organiseren van trainingskampen in Nederland en zijn zorg voor het welzijn van journalisten. Een anekdote vertelt over een kaartje dat hij maakte voor een journalist die niet van kaas hield, zodat deze in restaurants zijn voorkeur duidelijk kon maken.

Hoewel zijn periode bij Real Madrid wordt geprezen, had Beenhakker ook te maken met enkele pijnlijke nederlagen, waaronder uitschakelingen in de halve finale van de Europa Cup 1 tegen Bayern München, PSV en AC Milan. Toch wordt zijn tijd bij de club nog steeds beschouwd als een van de meest opwindende periodes in de geschiedenis van Real Madrid.