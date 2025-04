Club Brugge laat fans watertanden met 'mystery guest' voor topper tegen KRC Genk

Club Brugge wil nog enkele weken alles op alles zetten om een nieuwe landstitel te veroveren. Er wordt dit weekend een special guest uitgenodigd.

Club Brugge neemt het zondag op tegen Racing Genk. De wedstrijd is van groot belang, aangezien blauw-zwart bij winst alles weer in eigen handen heeft.

Als de Limburgers komen winnen op Jan Breydel, bedraagt de kloof tussen de twee clubs al zeven punten. Om de supporters op scherp te zetten zal een ex-speler special guest zijn voor de wedstrijd.

Bij het thuisduel tegen Anderlecht was dat Clinton Mata. Club Brugge gaf al twee tips over de volgende ex-speler die komt, en het lijkt erop dat het dit weekend de beurt is aan Noa Lang.

De eerste tip was het getal zeven, geschreven als een Romeins cijfer. De tweede tip lijkt Noah's Ark te zijn. In de reacties op het X-bericht laten de fans al duidelijk blijken dat ze blij zouden zijn met zijn komst.

"Noa, welcome home son" en "De ideale speler om voor zo'n belangrijke match uit te nodigen", klinkt het onder meer.