'Meer nieuws over blessure van Genkse pechvogel op openingsspeeldag'

Na een half uur moest Ken Nkuba van KRC Genk vervangen worden. Hij trok meteen naar de kleedkamers.

Het zag er niet goed uit en dat zal het ook zijn. Ken Nkuba blesseerde zich na een half uur spelen in de openingswedstrijd van KRC Genk tegen Standard.

Hij had duidelijk last van de lies. Yira Sor kwam hem vervangen. Volgens Het Belang van Limburg zal Nkuba minstens enkele weken out zijn met een spierblessure.

Het is voor de speler een verhaaltje dat hij al kent. Ook vorig seizoen moest hij een tijdje geblesseerd van de zijlijn toekijken en dat wens je geen enkele voetballer toe.

Trainer Thorsten Fink liet na de wedstrijd al meteen horen dat Nkuba de volgende wedstrijd niet zou halen, maar het zal ongetwijfeld veel meer dan dat zijn.

“Heel erg voor hem en voor de ploeg. Met El Ouahdi verblijft onze tweede optie voor de rechterflank op de Olympische Spelen. Nu moesten Bonsu Baah en Fadera na een goeie start van positie wisselen. Dat is niet ideaal”, besluit de trainer.