Thorsten Fink heeft fluitconcerten gehoord, maar Genk-coach komt ook meteen met een héél duidelijke repliek

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk kwam afgelopen zondag niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het geplaagde Standard. Na afloop van de wedstrijden trakteerden de Limburgse fans hun ploeg op een fluitconcert. Thorsten Fink reageert.

Het was héél duidelijk: de fans van KRC Genk hadden zich de competitie-opener anders voorgesteld. Lees: met een klinkende overwinning tegen het (financieel) geplaagde Standard. Het fluitconcert na het laatste fluitsignaal was dan ook veelzeggend.

Bovendien kwam er ook de nodige kritiek op de tactische keuzes van Thorsten Fink. De nieuwe coach van Genk wachtte tot de slotminuten om extra aanvallend geweld in de strijd te gooien.

© photonews

"Achteraf is het gemakkelijk om te weten wat de beste of juiste oplossingen zijn geweest", haalt Fink de schouders op. "Bovendien wou ik Konstantinos Karetsas (de youngster misté tot twee keer toe de kans op de overwinning, nvdr.) niet te snel wisselen. Hij is zo'n speler die op ieder moment iets kan creëren.

"Daarnaast staan we na een viertal weken voorbereiding nog niet ver genoeg om met een plan B te komen", haalt de 56-jarige Duitser aan. "De spelers zijn momenteel nog volop bezig met het wennen aan een nieuwe spelstijl."

Hoe ziet de nieuwe veldbezetting van KRC Genk eruit?

Fink nam in het tussenseizoen afscheid van de Genkse 4-3-3 en kiest resoluut voor een driemansdefensie én twee spelers in steun van een spits. "Ik ben bovendien geen voorstander om snel een tweede spits op het veld te gooien."

"In de slotminuten heb ik het uiteraard wel gedaan door Andi Zeqiri en Hyeon-Gyu Oh in te brengen", besluit Fink. "Waarom ik dat niet vroeger heb gedaan? Ik wil de structuur niet te snel overboord gooien. Ik kies bewust voor een stabiele basis."