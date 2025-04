'STVV hakt knoop door: deze man zit op de bank tegen Cercle Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV wil snel een nieuwe trainer aanstellen. Hernan Losada zal het sowieso al niet worden, wie dit weekend op de bank zit is wel al zeker.

Het is al druk geweest bij STVV deze week. Na de 0-3 nederlaag tegen KV Kortrijk vond er een crisisoverleg plaats, uiteindelijk werd besloten om de samenwerking met Felice Mazzu stop te zetten.

Hij zou zelf ook hebben aangegeven dat het voor hem op was bij Sint-Truiden. De club heeft het moeilijk en moet er nog alles aan doen om het behoud veilig te stellen.

Daarom wil de club toch snel een nieuwe coach vinden. Er werd gesproken met Hernan Losada, die topkandidaat was, maar uiteindelijk draaide dit toch op niets uit.

Hij zal het dus sowieso al niet worden, terwijl ook enkele andere coaches al nee hebben gezegd. Na het ontslag van Mazzu nam assistent-coach Frédéric De Meyer al de leiding op de training van donderdag.

Volgens Het Belang van Limburg is het wel al zeker dat hij ook op de bank zit tegen Cercle Brugge dit weekend. STVV telt momenteel 34 punten in de Relegation Play-offs, terwijl KV Kortrijk tot op vier punten is genaderd. Een overwinning zou zeker deugd doen voor de Truienaars.