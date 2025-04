KRC Genk-coach Thorsten Fink komt al met waarschuwing voor Club Brugge

KRC Genk trekt zondag naar het Jan Breydelstadion voor de absolute topper tegen Club Brugge. Genk-coach Thorsten Fink legt de druk bij blauw-zwart.

KRC Genk pakte 6 op 6 in de eerste twee wedstrijden tegen KAA Gent en Anderlecht. Zondag staat er met de uitmatch tegen Club Brugge voor het eerst een duel op het programma tegen een andere titelkandidaat.

Thorsten Fink legde de druk alvast bij Club Brugge. "Zij moéten winnen om iets van onze voorsprong van vier punten af te knabbelen. Bovendien spelen ze thuis", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Dit zijn het soort matchen waar je zelf geen punten vooropstelt in een theoretisch schema, alles wat je meebrengt, is winst. Precies die gedachte moet ons rust en zelfvertrouwen geven. En voorkomen dat we te veel gaan rekenen", gaat de Duitser verder.

Een punt op Jan Breydel is een goede zaak, zeker als er gekeken wordt naar de laatste keren dat Genk er kwam spelen. "Maar dat wil niet zeggen dat je moet spelen voor een punt. Wij hebben een jonge ploeg, die voluit voor de winst moet kunnen gaan. Onbezorgd genieten van een match, dat haalt het beste naar boven in deze groep."

"Natuurlijk moeten we een stevige organisatie neerzetten, Club is zeker thuis een heel sterke ploeg. Maar in de omschakeling moeten we lef tonen. Als we Club Brugge pijn kunnen doen, dan kunnen we ze doen nadenken. En zelfs twijfelen", besluit hij met een waarschuwing voor de tegenstander.