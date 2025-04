Anderlecht-coach Besnik Hasi komt met weinig geruststellend nieuws: het wordt nog heel nipt voor Jan Vertonghen en Mario Stroeykens

Anderlecht speelt zaterdag de Brusselse derby tegen Union SG. Besnik Hasi gaf in aanloop naar de wedstrijd nog eens een update over de ziekenboeg.

Anderlecht startte met 0 op 6 aan zijn play-offs, na nederlagen tegen Club Brugge en KRC Genk. Zaterdag komt de laatste van de drie titelkandidaten aan de beurt. Union SG ontvangt paars-wit in het Dudenpark.

Besnik Hasi sprak vrijdag met de pers en gaf blessure-updates. "Gelukkig zijn er geen nieuwe blessures. De spelers die al out waren zijn dat nog altijd", opende de Anderlecht-coach.

Jan Vertonghen keerde vlak voor het einde van het reguliere seizoen even terug, maar speelde nog geen minuut in de play-offs. "Ik kan er moeilijk over spreken, maar als hij er deze week en volgende week niet bij is, dan wordt het krap om hem in één keer de bekerfinale te laten spelen."

Op Mats Rits kan Hasi niet rekenen voor de Brusselse derby. Hij kan eventueel wel spelen tegen Antwerp. "Hij kan misschien volgende week spelen, maar daar zijn we nog niet zeker van.

Het blijft voor veel spelers mikken op de bekerfinale, zo lijkt. Die wordt op 4 mei gespeeld tegen Club Brugge. "Mario (Stroeykens) is niet klaar voor volgende week, sowieso. Voor hem wordt het afwachten voor de bekerfinale. Yari Verschaeren kan iets meer aan, maar wordt vooral klaargestoomd om 90 minuten te spelen in de finale."