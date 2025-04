OFFICIEEL: Mohamed Salah neemt zeer belangrijke beslissing over zijn toekomst

Het nieuws zat eraan te komen, maar werd vrijdag ook officieel gemaakt: Mohamed Salah zal ook volgend seizoen een speler blijven van Liverpool.

Het is ongetwijfeld het grootste nieuws van vandaag uit de voetbalwereld: Salah blijft bij Liverpool ondanks enorme aanbiedingen uit Saoedi-Arabië. De Egyptenaar heeft een contract getekend tot juni 2027.

"Ik wil onze fans graag laten weten dat ik heel, heel blij ben hier te zijn. Ik heb hier getekend omdat ik geloof dat we samen veel grote prijzen kunnen winnen. Blijf ons steunen, we zullen ons best doen en hopelijk zullen we in de toekomst meer prijzen winnen", vertelde de winger al.

Salah kwam bij de club in 2017 en stond al 394 keer op het veld in het shirt van Liverpool. In die wedstrijden was hij goed voor 243 doelpunten en 111 assists.

Hij heeft al één Engelse Supercup gewonnen, één keer de Engelse beker, een Premier League-titel, de Champions League, een UEFA Supercup en de Wereldbeker voor clubs.

De volgende Premier League-titel lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn, aangezien de Reds meer dan ooit op weg zijn om dit seizoen opnieuw de landstitel te veroveren. Dit seizoen scoorde hij in 31 wedstrijden al 27 keer.