Yannick Ferrera en RWDM staan op het punt om naar 1A te promoveren: "Dat is de sleutel"

RWDM maakt zich op voor een geweldige avond. De club uit Molenbeek zou vrijdag al zeker kunnen zijn van de promotie.

RWDM krijgt vrijdag een nieuwe kans om te promoveren. Afgelopen weekend speelde de club gelijk op het veld van Patro Eisden Maasmechelen, waardoor het feestje nog minstens een week uitgesteld moest worden. Een overwinning thuis tegen Lommel en de promotie kan gevierd worden met de supporters.

"We moeten het belang opzij zetten en ons concentreren op het spel. Dat is de sleutel voor deze wedstrijd. Laten we doen waar we goed in zijn", benadrukt Yannick Ferrera tijdens de persconferentie, geciteerd door L'Avenir.

In een ongetwijfeld verhitte sfeer is het spektakel niet het belangrijkste voor de coach: "Aan het begin van het seizoen had ik gezegd dat we de supporters plezier wilden bezorgen na het moeilijke seizoen dat we achter de rug hadden. Deze vrijdag zal ik mijn romantische kant van het voetbal opzij zetten en zal ik niet klagen als er geen spektakel is, zolang er maar een overwinning volgt."

De voorzitter van RWDM, John Textor, die dit seizoen slechts twee keer aanwezig was, zal in de tribune zitten. Hij zal vergezeld worden door andere leden van Eagle Football Holdings.

De kans is groot dat er volgend weekend een rechtstreeks titelduel volgt tegen Zulte Waregem. "Het zou geweldig zijn om naar het veld van de tweede te gaan om te strijden voor de titel. Maar voor nu wil ik gewoon dat we deze wedstrijd tegen Lommel winnen."