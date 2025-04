Franky Van der Elst is onder de indruk van Belgische JPL-verdediger: "Hij is de toekomst"

Enkele weken geleden was het voor sommigen misschien een verrassing dat Matte Smets niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. Voor Franky Van der Elst is hij de toekomst.

Op één wedstrijd na stond Matte Smets al iedere match op het veld bij KRC Genk. Hij is een van de eerste spelers die coach Thorsten Fink op het wedstrijdblad zet.

Het seizoen voordien speelde hij zelfs iedere minuut van de competitie bij STVV. Het is toch indrukwekkend wat de verdediger presteert in de Jupiler Pro League op zijn leeftijd.

"In zijn laatste twee wedstrijden liep het niet lekker, maar voor de rest speelt ie een wereldseizoen", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

"Smets is de toekomst", is Franky Van der Elst vol lof over de Genk-speler. "Daarom was ik ook verrast dat Garcia hem niet had opgeroepen."

"Hij heeft alles wat een moderne verdediger moet hebben: goede voetjes, initiatief aan de bal, een geweldige lange pass en leiderschapskwaliteiten", besluit Van der Elst. Zal Smets er volgende keer wel weer bij zijn?