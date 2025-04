Club Brugge moet belangrijke speler missen tegen Racing Genk, en... "Ook volgende week is hij onzeker"

Club Brugge speelt zondag de wedstrijd van het weekend tegen KRC Genk. Blauw-zwart kan nog steeds niet rekenen op Joaquin Seys.

Het zal sowieso een cruciale wedstrijd worden zondag. Club Brugge moet al bijna winnen tegen KRC Genk, terwijl de Limburgers ook absoluut geen punten willen verliezen. De match van het jaar is het nog niet volgens coach Nicky Hayen.

"Want daarna komen er nog zeven. Vorig seizoen pakte Cercle twee keer een punt tegen ons. En ging het winnen op Union. Ik verwacht dat andere ploegen ook nog resultaten zullen neerzetten. Zij willen op het einde van de rit niet met nul punten eindigen", vertelde Hayen bij Het Nieuwsblad.

Bij een zege heeft blauw-zwart alles in eigen handen. "Wij wisten op voorhand dat we een héél goed parcours moeten afleggen om mee te doen. Als we elke match winnen, weten we wat er volgt. Maar dan zouden we nog straffer moeten doen dan vorig jaar..."

Joaquin Seys zal er nog steeds niet bij zijn, hij kent een terugval na zijn hamstringblessure. De kans bestaat zelfs dat hij tegen KAA Gent ook nog niet kan spelen.

Kyriani Sabbe is wel gewoon fit. Hij had tegen Antwerp wat last en bleef na de rust binnen. "Met hem moeten we het dag per dag bekijken. Ook volgende week blijft hij onzeker. Ook Meijer heeft de trainingen hervat. Het zal grotendeels dezelfde kern worden als die van op Antwerp."