Club Brugge-coach Nicky Hayen is zeer duidelijk voor cruciale wedstrijd tegen Racing Genk: "Dat is geen optie"

Club Brugge kijkt zondag KRC Genk in de ogen, een duel tussen de nummers één en twee van de Jupiler Pro League. Blauw-zwart wil de lijn verder trekken na de zeges tegen Anderlecht en Antwerp.

Het wordt zondag sowieso een enorm belangrijk duel. Bij een nederlaag van Club Brugge, neemt KRC Genk al een voorsprong van zeven punten op blauw-zwart en zet het een stap richting de titel.

Bij een overwinning nadert Club tot op één punt van de leider en heeft het weer alles in eigen handen. Coach Nicky Hayen wil nog niet spreken over een beslissend duel.

"Richtinggevend, dat wél", gaf hij aan bij Het Nieuwsblad. "We weten dat zij in een comfortabele positie zitten met die vier punten voorsprong."

"Verliezen is voor ons geen optie, dat klopt", is hij heel duidelijk. "Maar dat is het eigenlijk nooit. Wees gerust: we weten goed genoeg waar deze wedstrijd om draait. En dat willen we zondag ook tonen."

De laatste keren dat Genk naar Jan Breydel kwam, liep het steeds goed af voor Club Brugge. In de Beker knikkerden ze de Limburgers er ook al uit. "Wat ik meeneem uit de halve finales in de beker? Dat het twee echte topwedstrijden waren. Vooral tijdens de terugmatch kon het alle kanten uit. Het was een close call: we gaan daar niet flauw over doen. Ik verwacht dat we opnieuw een heel hoog niveau zullen zien", besluit hij.