Anderlecht-coach Besnik Hasi legt grote druk op zichzelf en spreekt dat ook uit: "Enkel dan ben ik geslaagd"

Na de 0 op 6 tegen Club Brugge en KRC Genk wil Anderlecht zich herpakken tegen Union SG. Een makkelijke opdracht zal het niet worden, dat beseft ook trainer Besnik Hasi.

Zaterdagavond staat de Brusselse derby tussen Union Saint-Gilloise en Anderlecht op het programma. RSCA-trainer Besnik Hasi beseft dat het een stevige uitdaging wordt. "Union is een heel moeilijk te kloppen ploeg", klinkt het resoluut. “Ze zijn compact, fysiek sterk, snel en krachtig. Ze hebben een goeie mix en brengen van alles een beetje.”

Volgens Hasi ligt het grote verschil met vorige seizoenen in de timing van hun vorm. “Ze begonnen andere jaren moeilijk aan de play-offs, dit seizoen starten ze opnieuw wat stroef, maar net op het juiste moment vinden ze hun topvorm. Als wij daar iets willen rapen, moeten we echt op ons allerbest zijn.”

Over de aanpak van zijn eigen ploeg is Hasi duidelijk. “Anderlecht moet altijd vanuit zijn eigen kracht spelen. We gaan niet met vijf verdedigers spelen, dat staat vast. Onze keuze voor drie achterin is bewust: om meer te voetballen en beter te kunnen manoeuvreren.” Toch is het puzzelen, want onder meer Sardella, N'Diaye en Vertonghen zijn onbeschikbaar. “Dat zijn jongens met wie je bij balverlies anders kan spelen.”

Met Nilson Angulo staat er op de flank wel een jongen wiens kwaliteiten in het aanvallende compartiment liggen. “Angulo heeft weinig volledige matchen gespeeld, maar tegen Brugge vond ik hem één van de beteren, ondanks dat het collectief ondermaats was. Ali Maamar speelt zijn beste wedstrijden op links, ook al is hij rechtsvoetig. Dus dat is ook een optie."

De coach benadrukt het belang van balans in zijn team. Zijn achterlijn van drie is immers opbouwend niet de betrouwbaarste. “Wij creëren ook ruimte om te voetballen. We spelen met veel offensieve krachten, maar proberen met vier verdedigers en één echte zes op te bouwen. Maar wij hebben ook niet echt zessen die puur recupereren.” Hasi hamert op het belang van variatie: “We moeten blijven combineren, maar ook de ruimte aan de andere kant kunnen vinden. Daar trainen we op, en ik weet perfect waar de ruimte ligt bij Union.”

Tot slot relativeert Hasi de stand in het klassement. “Ik ben niet bezig met de derde plaats. Wat telt, is dat Anderlecht volgend seizoen Europees speelt. Via de competitie of via de beker – dat maakt niet uit. Ik ben pas geslaagd als trainer van Anderlecht als ik dat ticket haal."