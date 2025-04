Ivan Leko was maar alleen: Standard krijgt vlak voor persconferentie nog flinke domper te verwerken

Gavin Bazunu zou normaal gezien Ivan Leko vergezellen tijdens de persconferentie op vrijdag, maar hij moest verzorgd worden door de medische staf na de training. De Ier lijkt niet ernstig gewond te zijn, maar voorzichtigheid is geboden.

Na het gelijkspel tegen KV Mechelen en de nederlaag tegen Charleroi staat Standard bijna met de rug tegen de muur voor zijn verplaatsing naar Dender op de derde speeldag van de Europe Play-offs. Bij een nieuwe teleurstelling zouden de Rouches op vijf punten achterstand van de leider kunnen komen te staan.

Vrijdag verscheen Ivan Leko... alleen op de persconferentie. Gavin Bazunu zou aanwezig zijn, maar de Ierse doelman liep een blessure op tijdens de training en werd direct door het medische team behandeld.

Voorlopig weten we niet precies hoe ernstig het probleem is, hoewel de doelman die door Southampton wordt uitgeleend "niet ernstig geblesseerd leek te zijn", zo wordt ons verteld. Ivan Leko had ook niet veel informatie te geven. "Hij heeft last van zijn knie en heeft vandaag niet getraind. We zullen deze namiddag tests uitvoeren om de ernst te bepalen."

Een gemiste kans voor... Laurent Henkinet?

Verder zullen de afwezigen van de afgelopen weken nog niet terugkeren. Attila Szalai zal niet spelen, David Bates herstelt goed, traint individueel en heeft enkele oefeningen met de groep hervat, terwijl Andi Zeqiri nog een laatste keer met de groep trainen op zaterdag om te zien of hij klaar is. Aan de andere kant heeft Nathan Ngoy getraind, maar is hij nog steeds onzeker.

Een andere afwezige van de afgelopen weken is Laurent Henkinet. Als Gavin Bazunu niet fit is, bestaat er dus geen twijfel over wie zijn vervanger zal zijn: Matthieu Epolo. De jonge doelman zal dus mogelijk zijn positie heroveren die hij verloor bij de komst van de Ier.

"Het is uiteraard een moeilijke situatie voor Matthieu, hij is teleurgesteld. Hij werkt heel goed en heeft laten zien dat hij kwaliteiten heeft. Als hij niet teleurgesteld was, zou dat betekenen dat hij geen winnaarsmentaliteit heeft. Ja, hij kan dit seizoen nog spelen. We hebben vijftien doelpunten geïncasseerd in acht wedstrijden, dat is niet goed. Het is niet alleen de schuld van de doelman of de verdedigers, maar we moeten de beste stabiliteit vinden."

Ivan Leko zou dus graag keuzes hebben gehad. Laurent Henkinet slaagt er niet in om terug te keren en in de selectie te blijven. De Kroaat zou hem echter graag willen gebruiken. "Dit seizoen hebben we vier keepers opgesteld, allemaal hebben ze minstens één clean sheet gehaald, maar degene die de meeste kalmte en rust heeft gebracht, is Laurent."

Henkinet, die tussen 2011 en 2014 en sinds 2020 bij de club is, heeft waarschijnlijk nog nooit zoiets van zijn coach in Luik gehoord. Jammer voor hem dat hij zijn beste vorm op fysiek gebied niet kan terugvinden.