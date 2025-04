Kan Bayern München na nederlaag tegen Inter Milan wél schitteren in 'Der Klassiker'? Vincent Kompany spreekt klare taal

Bayern München verloor dinsdag met 1-2 van Inter Milan. Vincent Kompany heeft geen tijd om stil te zitten, want dit weekend staat de belangrijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma.

Bayern München zal in de Champions League volgende week nog alles op alles moeten zetten. Thuis verloor Der Rekordmeister met 1-2 van Inter Milan, in de slotfase. Maar daar moet trainer Vincent Kompany nu nog niet aan denken.

Dit weekend staat 'Der Klassiker' op het programma. Zaterdag neemt Bayern het op tegen Borussia Dortmund, dat in de Champions League ook een flink pak slaag kreeg. Ze verloren met 4-0 van FC Barcelona.

"Je begint natuurlijk met veel vertrouwen aan een wedstrijd als je voordien een mooie overwinning hebt behaald. En je twijfelt als je verlies. Dat is heel normaal. Ik hoop voor onze jongens dat we een goede reactie laten zien. Hoe Dortmund zal reageren, is niet doorslaggevend voor ons", vertelde Vincent Kompany volgens Het Nieuwsblad.

In de Bundesliga heeft Bayern München een voorsprong van zes punten op de eerste achtervolger, Bayer Leverkusen. Het mag dus geen steken laten vallen. Maar langs de andere kant moet er ook gefocust worden op de Champions League. De finale wordt in hun stadion gespeeld, en daar willen ze uiteraard zelf staan.

"We kunnen niet echt prioriteiten stellen: alles is belangrijk en heeft zijn prioriteit. Het feit dat we nu ‘Der Klassiker’ spelen, maakt het uiteraard wel speciaal. We hebben de fans ook nodig, die kijken er ook enorm naar uit", klinkt het nog bij Kompany.