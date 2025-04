Standard-coach Ivan Leko is heel duidelijk: "Hoe minder we de bal hebben, hoe meer kans we hebben om te winnen"

"Minder balbezit betekent meer kans om de wedstrijd te winnen." De woorden van Ivan Leko zijn duidelijk. Hij bereidt zijn troepen voor op de wedstrijd tegen FCV Dender.

Standard is slecht begonnen aan zijn Europe Play-offs. Na een gelijkspel tegen KV Mechelen op de eerste speeldag, werden de Rouches afgelopen weekend verslagen door Charleroi in een saaie Waalse derby. Matricule 16 liep in de eerste helft achter de bal aan en trapte maar één keer in het kader, om vervolgens meer balbezit te hebben in de tweede helft.

Een probleem dat niet fysiek... of mentaal is

Alleen deden ze niet veel met het balbezit. Martin Delavallée hoefde na het openingsdoelpunt van de Zebra's niet echt in actie te komen en het Luikse team toonde nooit de extra ziel die normaal gesproken in zo'n wedstrijd aanwezig is. Volgens Ivan Leko was het probleem niet mentaal of fysiek. Hij waardeerde de toewijding van zijn spelers, ook al leverde het geen resultaten op.

"Als we naar de eerste twee wedstrijden kijken, kunnen we niet zeggen dat het team slecht heeft gespeeld en niet alles heeft gegeven. Tegen Charleroi hebben we 125 km gelopen, dat is veel. Ook tegen Mechelen, meer dan 120 km. Charleroi heeft bijna niets gecreëerd, behalve het doelpunt. Wij ook niet, maar dat is niet nieuw en we weten dat we veel moeite hebben om te spelen tegen een laag blok. We hadden de controle, wat niet vaak het geval is, maar het is dit seizoen moeilijk om het tempo op te voeren", zei de Kroaat tijdens de persconferentie op vrijdag.

De coach van Standard weet dat zijn team voornamelijk achter de bal loopt, maar hij wil niet dat dit verandert. Hij herinnerde zich de wedstrijden tegen Antwerp en Anderlecht, waar zijn spelers in de tweede helft het balbezit hadden, maar toch twee keer met 3-0 verloren. Leko zei duidelijk dat, om Standard te laten winnen, er een solide verdediging nodig is. Gevolgd door Camara, Lazare, Ayensa en Zeqiri in vorm, wat de laatste weken niet het geval is geweest.

"Hoe minder balbezit we hebben, hoe meer kans we hebben om te winnen. Dat staat haaks op de spelstijl die ik in gedachten heb, maar zo spelen we dit seizoen. Het is moeilijk om van zwart naar wit te gaan, maar het hangt ook af van de tegenstanders waarmee we geconfronteerd worden. Ik wil niet veranderen, want we spelen met onze sterke en zwakke punten, we willen spelen met onze kwaliteiten en onze gebreken verbergen."