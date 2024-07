Union profiteert niet van puntenverlies Club Brugge en trapt in zelfde val, Dender beleeft zo knappe JPL-comeback

De Supercup winnen tegen Club Brugge zegt dan toch niet alles. Union is net als de Bruggelingen niet verder geraakt dan een gelijkspel op de openingsspeeldag. Zo is het een erg verdienstelijke comeback geworden voor de ploeg uit de Denderstreek in de JPL.

Dender keerde na 15 jaar terug op het hoogste niveau, maar kreeg met het bezoek van de Supercup-winnaar meteen een zware opdracht voorgeschoteld. Union domineerde dan ook het spel, zonder daar veel uit te puren. Puertas moest het doen voor USG: een schot van kortbij werd afgeblokt, een vrijschop gepareerd door Verrips.

Doelpunt Dender-spits afgekeurd

Euvrard had dus wel een prima organisatie neergezet. Vanuit het lage blok kwam zijn ploeg er wel maar zeer sporadisch uit. Eén keertje lukte het wél, ook al was het voor zijn spelers zwoegen om aan 25% balbezit te geraken. Hens stuurde Nsimba alleen op doel af. Die werkte haast al struikelend af in het hoekje, maar liep buitenspel.

© photonews

Dat was het wat hoogtepunten betreft in de eerste helft. Dat mocht wel wat meer zijn, vond ook Puertas. De Spanjaard ging meer zwerven en vond de ruimte voor een krul. De save van Verrips op deze plaatsbal mocht er zijn. Teklab mikte een volgende kans op Verrips. Stilaan meer dreiging dus van USG, al was het met mondjesmaat.

De paal houdt Dender van stunt

Ondertussen stond het nog altijd 0-0 en groeide het vertrouwen in een volwaardige stunt weer aan de Dender-kant. Hrncar pakte uit met een fraaie trap uit de tweede lijn: de knal van de Slovaak strandde op de paal. Dit was het natuurlijk helemaal geweest voor de nummer 2 uit de Challenger Pro League van vorig seizoen.

Ook in het slot geloofden leek vooral Dender er nog in te geloven, maar het was toch Union dat nog die ultieme kans op een winnende treffer kreeg. Invaller Khalaili legde aan in de slotminuut, Verrips duwde over. Het bleef bij een billijke 0-0. Het Union van Pocognoli heeft nog meer werk dan het na de Supercup wellicht dacht.

© photonews