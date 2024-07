Beerschot en OH Leuven hebben nog heel wat werk voor de boeg deze zomer

Beide ploegen speelden heel georganiseerd en waren niet van plan om veel weg te geven. Dit resulteerde in een traag begin, maar toch met een aantal spannende momenten gaandeweg. Al is voor beide clubs hun huiswerk voor deze zomer nog niet af.

Het was prachtig voetbalweer in Antwerpen. De wedstrijd begon met nog de nodige zon, maar deze zagen we niet direct op het veld terug spijtig genoeg.

Geen stralend voetbal

Beide ploegen begonnen heel georganiseerd aan de partij. Beide trainers hadden niet de intensies om opendeurdag te houden. Dit resulteerde in geen enkele kans in de eerste 20 minuten.

De spelers die het meeste opvielen waren Thibaud Verlinden bij Beerschot en Takahiro Akimoto bij OH Leuven. Verlinden was, net zoals vorig seizoen, zeer bedrijvig op het veld en wou zich tonen. Akimoto kwam hem dan ook geregeld tegen op het veld. Dit zorgde ervoor dat beide wel een aantal duels uitvochten. Dit zorgde ervoor dat Akimoto snel de kop van jut werd van het thuispubliek.

Eindelijk opwinding

Het duurde tot de 27ste minuut voor er eindelijk echt opwinding te bespeuren was in het stadion. Het feest voor de meegereisde Leuvenaars, maar het doelpunt van Suphanat Mueanta werd terecht afgekeurd omwille van buitenspel.

6 minuten later verscheen Beerschot voor het doel van Tobe Leysen. Prima voorzet van Tom Reyners, maar Charly Keita kon juist zijn hoofd niet tegen de bal plaatsen.

Beerschot neemt het voortouw

De kans van Beerschot was het sein om wakker te schieten. Ze begonnen het initiatief te nemen en dit resulteerde in wederom een kans voor Charly Keita. Zijn schot ging echter naast het doel van OHL.

De spits toonde dat hij een harde werker is, maar geen afwerker. Zo gingen we rusten met een 0-0 tussenstand.

Vuur in het begin van de tweede helft

OHL was niet van plan om met maar één punt naar huis te gaan. Ze namen direct het initiatief en dit resulteerde in een prima kans voor Pletinckx die zijn bal van de lijn zag gekeerd worden. Schrijvers had nadien ook een goede kans met het hoofd, maar zag zijn bal juist naast het doel gaan.

Even leek het erop dat het vuur in de pan was geslagen, maar dat doofde echter terug snel.

Zomeraanwinsten aan zet, maar sterkhouder redde de meubelen

Bij OHL was het tijd om de twee grootste zomeraanwinsten Birger Verstraete en William Balikwisha op het veld te brengen. Deze moesten proberen de drie punten naar Leuven te brengen.

Het was Banzuzi die in 78ste minuut met een sterke kopbal bijna de bezoekers op voorsprong bracht. Het was echter Matijas die met een ultieme redding dit voorkwam. De doelman kwam in zijn duik zelfs tegen de doelpaal terecht, maar gelukkig zonder veel erg.

Het was niet de laatste actie van Matijas. De doelman voorkwam met een prima dubbele redding dat OHL op het einde met de drie punten terug naar huis keerde.

Zo eindigde de partij uiteindelijk op 0-0. Beide ploegen hebben nog wel wat werk voor de boeg deze zomer. Vooral beide teams hebben nood aan een goede aanvaller want daar wringt vooral het schoentje.