Davor Matijas spreekt klare taal over concurrentie met Nick Shinton

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot opende zijn seizoen in de Jupiler Pro League met een scoreloos gelijkspel. Davor Matijas was de doelman bij de promovendus.

Davor Matijas stond in de competitieopener tegen OH Leuven in doel bij promovendus Beerschot. Nochtans wierf de club deze week een nieuwe doelman aan.

Nick Shinton versterkt de rangen. Hij kwam over van Club Brugge, waar hij derde doelman was. Shinton wil op zoek gaan naar speelminuten op het hoogste niveau.

“Concurrentie is een onderdeel van het voetbal”, zegt Matijas aan Gazet van Antwerpen. Al spreekt hij ook klare taal over de situatie.

“Zolang ik presteer, zal ik de eerste keuze in doel blijven. Stel dat er iets met mij zou gebeuren, moet je wel meteen een gelijkwaardige vervanger kunnen zetten.”

Matijas heeft ook veel vertrouwen in de jongens die voorlopig achter hem staan in de pikorde op het Kiel, zo geeft hij nog mee in het interview.

“Nick (Shinton, red.) is een goeie gast en een groot talent, net zoals Emile (Doucouré, red.) trouwens. Ik kijk uit naar onze samenwerking dit jaar”, besluit Matijas.