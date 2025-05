Onthuld! Dit liet Tolu liggen toen hij Genk boven Anderlecht verkoos

Op 31 januari 2023 was Tolu Arokodare onderweg van Amiens naar Neerpede. De deal met Anderlecht leek rond: een huurcontract van vijf maanden met optie tot aankoop, een maandsalaris van 82.000 euro en bonussen per overwinning of gelijkspel, weet LDH.

Hij had zijn medische testen al afgelegd en zelfs een presentatiefilmpje was klaar. Maar tot een handtekening kwam het nooit. Op het laatste moment dook KRC Genk op, dat met een aantrekkelijker voorstel kwam: een definitieve transfer voor 5 miljoen euro, een contract van 4,5 jaar én een hoger loon. De entourage van Arokodare voelde zich niet voldoende betrokken door de sportieve leiding van Anderlecht en stapte over naar Genk.

Jesper Fredberg, destijds CEO Sports bij Anderlecht, moest in allerijl Islam Slimani aantrekken. Maar het was Arokodare die zich al snel liet gelden in Genk. Hij scoorde sindsdien al 40 keer voor de Limburgers – waaronder vier keer in zeven matchen tegen Anderlecht. In de Cegeka Arena lijkt hij telkens te scoren tegen paars-wit.

De frustratie bij de Anderlecht-fans is intussen goed voelbaar. Niet alleen liet hij de club destijds in de kou staan, Arokodare schuwt ook het provoceren niet. In september 2023 vierde hij zijn winnende treffer tegen Anderlecht met een veelbesproken viering richting het uitvak.

Op de slotspeeldag van de Champions’ Play-offs is de confrontatie tussen Genk en Anderlecht sportief gezien irrelevant. Maar voor Arokodare staat er nog iets op het spel: hij kan nog topschutter worden. Met 21 doelpunten staat hij drie stuks voor op Kasper Dolberg (18).

Wat als Anderlecht hem wél had binnengehaald? Misschien hadden ze dan een spits gehad die, net als nu bij Genk, doelpunten aan de lopende band maakt. Nu rest vooral de vraag of ze in Neerpede niet net hun grootste plaaggeest zelf hebben laten lopen.