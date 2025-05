Absoluut clubicoon neemt afscheid dit weekend, maar... blijft wel bij Rode Duivels

Zondag neemt KRC Genk afscheid van een clubicoon. De thuiswedstrijd tegen Anderlecht wordt voor Guy Martens de 1.368ste én laatste match als keeperstrainer van de Limburgers, weet HBvL.

Na meer dan dertig jaar trouwe dienst stopt hij met zijn actieve rol bij Genk, maar van een definitief afscheid is geen sprake. Martens blijft namelijk nog minstens tot aan het WK 2026 aan de slag bij de Rode Duivels.

Voor Martens wordt het een emotionele dag. Als hij zondag rond kwart voor zes het veld opwandelt om de doelmannen op te warmen, gebeurt dat voor de allerlaatste keer in een Genkse wedstrijdcontext. Zijn familie zal erbij zijn om het moment mee te beleven. “Ik ben dankbaar dat ik het op mijn manier kon afsluiten", zegt Martens in HBvL. “Na al die jaren voelt het goed om op een gecontroleerde manier de fakkel door te geven.”

Die fakkel komt terecht bij Steven Frederix, die volgend seizoen de nieuwe keeperstrainer van Genk wordt. Toch blijft Martens ook in die overgangsfase nog nauw betrokken. “We starten volgend seizoen eigenlijk met twee keeperstrainers. Steven krijgt op het veld een grotere rol, maar we delen de trainingen, analyses en visie. Zo kan hij rustig doorgroeien. Onze gezamenlijke filosofie zorgt voor continuïteit, ook richting de jeugdacademie.”

Tegelijk wil Martens de vrijgekomen tijd benutten om zich te verdiepen in scouting en internationale uitwisselingen. Hij kreeg de afgelopen jaren meerdere uitnodigingen van topclubs en wil daar nu op ingaan.

Naast zijn mentorrol bij Genk blijft Martens dus ook actief bij de Belgische nationale ploeg. Tijdens de vorige interlandperiode nam hij tijdelijk de rol van keeperstrainer op zich, maar bondscoach Rudi Garcia was zo onder de indruk dat hij hem definitief in de staf wilde. Martens neemt bovendien ook de supervisie op zich van de keeperstrainers van de nationale jeugdploegen.

“Die bredere rol spreekt me erg aan", besluit Martens. “Met structureel overleg kunnen we het talent in de jeugd beter opvolgen en begeleiden richting de A-ploeg. De werkwijze bij de Rode Duivels is hyperprofessioneel. Het geeft me opnieuw energie om op een andere manier mijn bijdrage te leveren aan het Belgische voetbal.”