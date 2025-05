Nu al schakelen: 'Genk gaat vol voor opvallende verdediger'

KRC Genk pakte dit seizoen uiteindelijk naast de titel. Het speelde teleurstellende play-offs in de Champions' Play-offs en zal daardoor op plaats drie eindigen in het klassement. En dus willen ze zich naar volgend seizoen toe stevig gaan versterken.

Daan Heymans van Charleroi is al een van de eerste namen die werd genoemd de voorbije weken en maanden en met Rafik Belghali van KV Mechelen is er nog een tweede speler uit de Jupiler Pro League die in de belangstelling staat.

Maar daar zouden De Smurfen het niet willen bij houden. De komende maanden gaan ze ook in het buitenland versterkingen proberen ophalen en daarbij passeren ook al eens gekke namen de revue.

Russische kapers op de kust

Wat dacht je bijvoorbeeld van Hossam Abdelmaguid? Dat is een 24-jarige centrale verdediger die momenteel uitkomt voor het Egyptische Zamalek. Er zijn wel kapers op de kust.

Ook CSKA Moskou en Rubin Kazan willen er de verdediger graag bij hebben. En dus zou het wel eens interessant kunnen gaan worden wie er hem gaat binnenlijven.

🗞️ Hossam Abdelmaguid a reçu 3 offres :



• Genk 🇧🇪

• Rubin Kazan 🇷🇺

• CSKA Moscou 🇷🇺



Le défenseur de 24 ans souhaite quitter le Zamalek et rejoindre l’Europe. 👋🏼



(@AmirHesham) pic.twitter.com/EukIr1uK7x — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) May 22, 2025

De centrale verdediger was dit seizoen van groot belang voor Zamalek. Hij speelde liefst 38 wedstrijden over alle competities heen, maar zou nu een overstap naar Europa zien zitten.