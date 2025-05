Verliest Union voor het vierde (!) jaar op rij zijn coach? Pocognoli in het vizier van Franse club

RC Lens heeft van Sébastien Pocognoli zijn prioriteit gemaakt. De coach van Union Saint-Gilloise verkiest echter op dit moment niet te denken aan een vertrek om zich te concentreren op het einde van het seizoen met zijn team.

Sébastien Pocognoli is meer dan ooit dicht bij het winnen van de kampioenstitel met Union Saint-Gilloise. Deze zondag zou een overwinning van de Unionisten tegen de Gentenaren voldoende zijn om de waardevolle trofee binnen te halen.

Bij een titel zouden de Brusselaars volgend seizoen in de Champions League spelen. Dit zou echter kunnen gebeuren zonder hun huidige coach, die de interesse vanuit de Ligue 1 wekt.

Inderdaad, RC Lens beschouwt de Belgische trainer als een prioriteit om Will Still te vervangen, die afgelopen weekend zijn vertrek heeft aangekondigd, aldus de meest gevolgde Belgische sportjournalist op X, Sacha Tavolieri, maar ook Mohamed Toubache-Ter. Het is een kans waar de in Seraing geboren coach zich echter nog niet over heeft gebogen.

De voormalige voetballer is momenteel gefocust op het einde van het seizoen met Union Saint-Gilloise en heeft geen zin om na te denken over zijn toekomst in zo'n belangrijke periode voor het team dat hij momenteel traint. Bovendien overweegt hij ook om in de Belgische hoofdstad te blijven voor het komende seizoen.

De leiders van Lens zouden dan naar een andere optie kunnen kijken. De Portugese coach Luis Castro wordt ook overwogen door de club uit Artesië en hij zou dan prioriteit worden als de voormalige Rode Duivel weigert.