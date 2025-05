Union SG doet iets unieks, overbluft Anderlecht en Club en kan meer punten pakken in tien wedstrijden dan ... in dertig

Union SG lijkt dit seizoen nu écht op weg naar de titel. Het rapport is fantastisch te noemen en als ze winnen van KAA Gent wordt er ook nog eens een record gebroken. En dan zouden ze ook meer punten pakken in tien matchen ... dan in de dertig ervoor.

Tot nu toe heeft Union SG een fenomenaal rapport behaald van 25 op 27 in de Champions’ Play-offs. De punten die in voorgaande seizoenen zo kostbaar waren en onnodig verloren gingen, werden nu (tot dusver) wel gehaald. Recordhouder met 28 op 30 Als ze winnen tegen KAA Gent, dan breken ze bij Union meteen ook een record. Dat van Standard tijdens de play-offs van 2010-2011. De Rouches hadden toen een waanzinnige campagne en pakten 26 op 30. Met 28 op 30 is Union altijd kampioen, met een herhaling van de 26 op 30 zou het alsnog kunnen verkeerd lopen. De voorbije jaren waren er nog wel een paar ploegen die heel mooie cijfers wisten te noteren. Meer punten in play-offs dan reguliere competitie Zo was er vorig jaar een 24 op 30 voor Club Brugge – als ze winnen op de slotspeeldag tegen Antwerp wordt dat zelfs 25 op 30 dit seizoen. Anderlecht pakte ooit ook al eens 24 op 30 (2009-2010) en verder zijn er verschillende seizoenen met 22, 21 en 20 punten – zoals Gent in zijn kampioenenjaar. Opvallend: de Brusselaars begonnen aan de play-offs met 27,5 punten – al werd dat afgerond naar boven. Toch kunnen ze dus in de play-offs meer bijbrengen aan hun puntenaantal dan in de eerste dertig wedstrijden.