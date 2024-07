Op een diefje: Gent mag uitstekende Roef danken voor eerste driepunter op bezoek bij zwierig Kortrijk

Veel spektakel had speeldag 1 in de Jupiler Pro League nog niet opgeleverd. Na vijf speeldagen stond de teller op amper drie doelpunten. Aan Kortrijk en Gent om daar verandering in te gaan brengen?

KV Kortrijk kon zich vorig seizoen pas na een barragewedstrijd tegen Lommel redden op het hoogste niveau, maar sindsdien werd de structuur wel danig aangepakt. Coach Alexandersson kreeg een vernieuwde staf rondom zich, met versterkingen uit Denemarken onder meer.

En ook qua transfers werd er meteen op een andere manier gewerkt. Waar het Guldensporenstadion zeker vorig seizoen het label van een huurhuisje over zich heen kreeg met een tiental spelers die eigenlijk geen eigendom waren van de club, is dat nu toch flink anders.

Veel nieuwkomers aan de aftrap

Met onder meer Gunnnarsson en Kaneko dropte de coach meteen een paar nieuwe namen in zijn basiself. Dat deed ook Wouter Vrancken, want door het vertrek van Tissoudali naar Griekenland en De Sart naar Qatar was er een plekje in de basiself voor Gudjohnsen en Delorge.

De Kerels toonden zich in de eerste helft de bedrijvigste ploeg, maar Roef hield Bruno en Mehssatou van het openingsdoelpunt. In de tweede helft was er een prima kopkans voor alweer Bruno en moest Roef andermaal redden op een inzet van Mehssatou.

Spelen met de eigen kansen heet dat, want bij heel wat flipperkastmomentjes was het meermaals toch wat paniek in de tent bij de Buffalo's. Ze overleefden en konden op het uur zelf wél de netten doen trillen met dank aan hun diepe spits.

Gudjohnsen met een spitsengoal tegen gang van het spel in

Surdez had zich op rechts goed vrijgemaakt, Gudjohnsen tikte van dichtbij de voorzet binnen zoals het een echte spits betaamt. Coach Alexandersson en veel supporters van Kortrijk hadden een fout gezien van Fadiga op Joao Silva, maar de VAR keurde het doelpunt na minutenlang kijken goed.

Kortrijk moest dus gaan komen, maar hadden onder een loden zon - zeker geen weer om in een tent te slapen - misschien wel hun beste krachten al verschoten.