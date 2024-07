Derde generatie scoort op Belgische velden: "En het wordt alleen maar beter"

Eén van de lichtpuntjes op de eerste speeldag zat ongetwijfeld bij KAA Gent. Andri Gudjohnsen scoorde een knap doelpunt voor de Buffalo's.

De eerste speeldag en meteen heeft Andri Gudjohnsen een streepje achter zijn naam mogen zetten. Dat hij KAA Gent daarmee ook nog eens de overwinning bezorgt maakt de openingsspeeldag helemaal geslaagd.

“Great. Voor mij en het team. Uiteraard is het voor de moraal ook goed om met een goal en drie punten aan de competitie te beginnen. Een heerlijke pass van Franck (Surdez, red.) ook. Ik scoor natuurlijk graag en probeer altijd actief te zijn in de zestien”, klinkt het op de website van de club.

Na zijn vader en grootvader is het de derde generatie Gudjohnson die scoort op de Belgische velden. “Voetbal kan soms heel speciaal zijn. Ook in de nationale ploeg leeft de familienaam dankzij mij voort. Bijzonder allemaal.”

Een eerste doelpunt maken voor een nieuwe club is altijd bijzonder. “Natuurlijk, want er zijn hier ook grote verwachtingen naar mij toe. Het is aan mij om het team te helpen, met goals, assists en op gelijk welk andere manier. Hopelijk is dit de eerste van een hele reeks doelpunten voor deze club.”

Gudjohnson wilde snel beslissend zijn voor KAA Gent en haalt zijn gram. “Absoluut, het kost gewoon tijd om automatismen op te bouwen met mijn teamgenoten. De progressie is echter al zichtbaar en dat zal alleen maar toenemen. Het kan een heel mooi seizoen worden.”