'KV Kortrijk haalt verdedigende versterking bij KAA Gent'

KV Kortrijk had nog versterking nodig achteraan. De club uit West-Vlaanderen heeft die nu gevonden in de eigen competitie.

KV Kortrijk kon al heel wat nieuwe spelers voorstellen, maar is nog niet van plan om op te houden. De club had nog versterking nodig in de verdediging, en is die nu gaan zoeken in eigen land.

Volgens Het Laatste Nieuws doet KV Kortrijk zaken met haar tegenstander van afgelopen weekend, KAA Gent. Bram Lagae zal door de Kerels worden gehuurd.

Hij zal tot aan het einde van dit seizoen bij KV Kortrijk spelen. Lagae kwam tot nu toe vooral uit voor Jong KAA Gent. Daar speelde hij al 42 wedstrijden.

Maar hij maakte ook al zijn debuut in de Jupiler Pro League en in de Conference League met de A-kern. In totaal mocht hij al acht keer spelen bij de eerste ploeg.

Afgelopen seizoen werd hij vanaf februari, tot aan het einde, uitgeleend aan het Franse USL Dunkerque. Hun shirt droeg hij 15 keer, voor hij weer terugkeerde naar de Buffalo's.