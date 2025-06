KAA Gent-aanvoerder tekent contractverlenging voor twee seizoenen

KAA Gent maakt werk van volgend seizoen. Met de promotie van de beloften zal het volgend seizoen met twee teams in het professioneel voetbal aantreden. Bij de A-kern heerst er veel onzekerheid, maar de selectie van Jong Gent krijgt wel steeds meer vorm.

Het was een seizoen met gemengde gevoelens bij KAA Gent. Het eerste elftal kwalificeerde zich dan wel voor de Champions Playoffs, maar daarin kon het amper drie punten sprokkelen. Bij het beloftenteam ging het een pak beter.

Jong Gent speelde kampioen in de hoogste amateurafdeling en is volgend seizoen te bewonderen in de Challenger Pro League. Na een stabiele campagne was het uiteindelijk de verdiende kampioen.

In de Challenger Pro League zal Jong Gent in eerste instantie proberen om niet in de problemen te komen. Daarom maakt het nu al werk van de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. De voorbije dagen legde het enkele sterkhouders van de kampioenenploeg langer vast.

Nu heeft Gent ook Trey Kongolo een contract voor twee seizoenen laten tekenen. De aanvoerder van de U18 van Gent wordt gezien als een speler met veel techniek die zeer secuur is in de passing.

Kongolo, zeventien jaar oud, zal vermoedelijk doorgeschoven worden naar Jong Gent. Hij mag dit seizoen dus hopen op speelminuten in de Challenger Pro League om zich verder te ontwikkelen.