Standard zal hem niet behouden, en zijn moederclub ook niet: 'De coach is niet overtuigd'

Uitgeleend door Sporting Clube de Portugal, zal Sotiris Alexandropoulos niet bij Standard blijven. Zijn aankoopprijs wordt als veel te hoog beschouwd voor de Luikse club.

De zaak van Sotiris Alexandropoulos (23 jaar) heeft dit seizoen in Sclessin veel wenkbrauwen doen fronsen. Het talent van de Griekse middenvelder was duidelijk zichtbaar: wanneer hij werd opgesteld door Ivan Leko, toonde Alexandropoulos zijn technische kwaliteiten, maar was hij nooit echt beslissend.

De gehuurde speler werd uiteindelijk regelmatig aan de kant gezet door Leko, met slechts zes basisplaatsen in de reguliere competitie en vier in de Europe Play-offs, eindigde hij het seizoen zonder enige beslissende actie.

Ondanks zijn kwaliteiten is het dan ook niet verwonderlijk dat Sotiris Alexandropoulos niet bij Standard zal blijven, aangezien zijn aankoopoptie van 3 miljoen euro veel te hoog is. Hij keert dus terug naar Lissabon... waar hij waarschijnlijk ook niet zal blijven.

Het Portugese medium Leonino meldt namelijk dat de coach van Sporting, Rui Borges, niet overtuigd is van de kwaliteiten van Alexandropoulos. Hij kwam in 2022 aan voor 4,5 miljoen euro van Panathinaikos en staat nog steeds onder contract tot 2027 in Portugal, maar de club zou hem nu al willen doorverkopen.

Sotiris Alexandropoulos heeft slechts 13 wedstrijden gespeeld met het A-team van Sporting CP, en Panathinaikos heeft nog steeds een deel van de rechten op de speler (30%). Als er geen verkoop mogelijk is, zal men waarschijnlijk opnieuw naar een uitleenbeurt gaan. Zelfs dan twijfelen we eraan hem terug te zien in België.