Anderlecht weigerde stevige som geld, maar César Huerta zou een vertrek wel zien zitten

César Huerta was afgelopen winter de toptransfer bij RSC Anderlecht. De verwachtingen waren hoog, maar helemaal overtuigen deed de Mexicaan niet. In zijn thuisland spreken ze na een half seizoen al over een vertrek.

Is zijn Belgisch avontuur er uiteindelijk één van erg korte duur? Na enkele dagen had César "Chino" Huerta iedereen bij RSC Anderlecht overtuigd. Met een stralende glimlach, blij om er te zijn, gevolgd door grote clubs maar toch kiezend voor het project van Anderlecht - en meteen beslissend in zijn eerste minuten: het leek allemaal te mooi om waar te zijn.

Zes maanden later is de balans veel contrastrijker. Huerta eindigde het seizoen met drie doelpunten en evenveel beslissende passes in 21 wedstrijden, en heeft vooral de Playoffs onopvallend doorlopen. Hij past niet erg goed in de speelstijl van Besnik Hasi. De nieuwe coach had zelfs, tussen de regels door, kritiek geuit op de Mexicaan door te benadrukken dat hij alleen maar in de basis stond vanwege de afwezigheid van Edozie (tegen Union, op 10 mei).

Het Mexicaanse nationale team bemoeit zich ermee

Misschien vergissen we ons, maar het nieuws over de verlenging van Hasi is dus niet per se goed nieuws voor Huerta. Genoeg om een vertrek te veroorzaken? Volgens het medium Juanfutbol is dat niet uitgesloten. De speler en zijn zaakwaarnemer overwegen hun opties voor het komende seizoen.

De voorbije dagen was er sprake van een aanbod van het Spaanse Girona: Anderlecht zou acht miljoen euro kunnen vangen voor Huerta, een bod dat aanvankelijk werd afgewezen. Maar "Chino" en zijn entourage zouden er niet per se tegen zijn.

Meer nog: Juanfutbol beweert dat het personeel van het Mexicaanse nationale team contact heeft opgenomen met zowel Huerta als met Girona. Het idee is duidelijk: met nog een jaar te gaan tot het Wereldkampioenschap heeft de international (vijftien caps, drie doelpunten) geen tijd te verliezen. Verkommeren op de bank bij Anderlecht is geen optie, hij heeft speelgaranties nodig. Kan Hasi hem dat bieden? Dat is nog maar de vraag...