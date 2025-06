Monsterbod van Liverpool geweigerd, strijd om supertalent duurt voort

Liverpool voelde zich al zegezeker, maar het heeft nog steeds geen akkoord gevonden met Bayer Leverkusen over de transfer van Florian Wirtz. Die leek de kampioen uit Engeland boven die uit Duitsland, het Bayern München van Vincent Kompany, te verkiezen. Maar een deal is er vooralsnog niet.

Florian Wirtz is al enkele seizoenen één van de smaakmakers in de Bundesliga. Vorig seizoen speelde hij kampioen met Bayer Leverkusen, dat was toen de eerste titel in de bestaansgeschiedenis van Leverkusen.

Hij vertrok niet meteen, maar bleef nog een jaar trouw aan Leverkusen. Deze zomer lijkt een transfer wel onvermijdelijk. Vooral Manchester City, Bayern München en Liverpool leken het hardst aan zijn mouw te trekken.

City verlegde redelijk snel zijn aandacht op Tijani Reinders van AC Milan en Rayan Cherci van Olympique Lyon. Wirtz zelf leek de voorkeur te geven aan Liverpool, dat op zoek ging naar een akkoord met Leverkusen.

Het deed zelfs een monsterbod van 130 miljoen euro inclusief bonussen. Daarmee zou het eigen transferrecord sneuvelen uit 2022. Toen haalde het Darwin Nunez weg bij Benfica voor een bedrag rond de 85 miljoen euro. Maar dat bod zou volgens het Duitse BILD geweigerd zijn door Leverkusen.

De Duitsers zouden mikken op 150 miljoen euro. Liverpool hoopt de prijs nog te drukken door een speler in de ruildeal te betrekken. Harvey Elliot en Jarrell Quansah zouden hier het meest voor in aanmerking komen. Zolang er geen akkoord tussen beide clubs wordt gevonden, ligt alles nog open. Wie weet kan Bayern München nog met Wirtz gaan lopen? De komende weken zullen veel duidelijk maken.