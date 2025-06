Union SG heeft nog een ander stadion op het oog voor de Champions League dan Leuven, Anderlecht of Heysel

Union SG veroverde de landstitel in de Jupiler Pro League. Daar hoort ook een ticket voor de Champions League bij.

De titel pakken in de Jupiler Pro League, het betekent vooral ook een direct ticket voor de Champions League. En de daaraan verbonden 40 miljoen euro die Union SG al zeker pakt.

Voor advocaat Dany Preutels was het zijn eerste met Union SG op het hoogste niveau, sinds hij in 2019 bij hen begon te werken. Eerder pakte hij ook al zeven titels met RSC Anderlecht.

Deze titel vindt hij het mooist van al, zo vertelt hij in La Dernière Heure. “Bij Anderlecht moesten we kampioen worden. Die druk is er niet bij Union SG. Het is ongelofelijk om dit in vijf jaar tijd te bereiken.”

Union SG gaat de Champions League in en voorzag het stadion van Leuven om zijn matchen af te werken. “Maar dat is een stadion van 10.000 plekken”, gaat Preutels verder. “Als we Real Madrid of Bayern München loten, moeten we op zoek naar andere mogelijkheden.”

Anderlecht en het Koning Boudewijnstadion zijn opties, maar blijkbaar ook Gent. “Het stadion in Gent is magnifiek. We zullen de loting eerst afwachten”, klinkt het nog. Die is voorzien op 28 augustus.