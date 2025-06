OFFICIEEL: Besnik Hasi blijft langer bij Anderlecht, Olivier Renard legt uit waarom

Na een woelig seizoen raakte vorige week bekend dat Anderlecht toch door zou gaan met Besnik Hasi als hoofdcoach. Voor velen kwam dat toch als een verrassing na de moeizame Champions' play-offs die de Brusselaars afwerkten.

Maar bij Anderlecht willen ze stabiliteit en kiezen ze dus voor een langere samenwerking met Hasi. De overeenkomst met de Albanees wordt nu verlengd voor onbepaalde duur, dat bevestigt de club nu ook zelf.

"Ik ben trots en tevreden met het vertrouwen van de club en ik kijk ernaar uit om mijn werk verder te zetten. Ik heb de laatste weken vanop de eerste rij kunnen ervaren wat er goed en minder goed loopt", zegt Hasi zelf.

"Die kennis wil ik gebruiken om, samen met de sportieve directie, de nodige stappen te zetten richting volgend seizoen." Sportief directeur Olivier Renard legt uit waarom Anderlecht gekozen heeft om Hasi aan boord te houden.

"Besnik heeft de spelersgroep grondig leren kennen. Er zijn tijdens en na de play-offs veelvuldige gesprekken gevoerd. Uit die gesprekken bleek dat de analyse en intenties van de coach op één lijn zitten met die van de sportieve directie."

"Er is werk voor de boeg. Besnik kent de spelers, de competitie en de verwachtingen van de club en krijgt nu de kans zijn werk verder te zetten. Mét een volledige voorbereiding en in een vernieuwde dynamiek."

