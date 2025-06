De nieuwe Promise David? Verschillende Belgische clubs op de loer voor de sensatie van het Estse kampioenschap

De Belgische clubs lijken steeds meer open te staan voor de Estse competitie. Deze keer wordt de naam van Ahmed Adebayo genoemd.

Afgelopen zomer haalde Union SG Promise David binnen van FC Kalju voor slechts 400.000 euro. Al snel werd duidelijk dat dit een gouden zet was. De aanvaller leverde een stevige bijdrage aan de landstitel van Union.

Zijn transfer lijkt de interesse van het Belgische voetbal te hebben gewekt voor de Estse competitie, waar Promise David meer dan een jaar speelde. De nieuwe doelwit heet Ahmed Adebayo.

Een aanvaller met veel potentieel

Het betreft een 22-jarige Nigeriaanse aanvaller die over zes maanden aan het einde van zijn contract bij Tammeka staat. Ondanks dat hij speelt in een team dat het moeilijk heeft, wist Adebayo 9 doelpunten te maken in 15 wedstrijden.

Volgens het Estse medium Estonian Football Pocasts hebben meerdere, nog niet bij naam genoemde Belgische clubs interesse in hem getoond. In de Baltische competities heeft de naburige competitie in Litouwen ook Terem Moffi voortgebracht, een andere Nigeriaanse aanvaller die in 2020 voor iets meer dan een miljoen naar Kortrijk kwam (en zes maanden later werd doorverkocht voor meer dan acht miljoen).

Ahmed Adebayo kwam op 18-jarige leeftijd naar Europa via Denemarken en FC Midtjylland. Vervolgens speelde hij in Letland voordat hij in Estland zijn talent toonde.