Frigan moet miljoenen opleveren: 'Westerlo heeft vervanger zo goed als beet'

Met een miljoenentransfer van Frigan in het vooruitzicht, kijkt Westerlo al vooruit. Een jonge spits uit Albanië staat klaar voor de overstap.

KVC Westerlo staat voor een drukke transferzomer. De club zal naar alle waarschijnlijkheid goed cashen op Matija Frigan. De spits scoorde 14 doelpunten in 41 wedstrijden en gaf vier assists.

Hamburger SV en Sunderland worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Westerlo wil zeker zo'n 10 miljoen euro krijgen voor de 22-jarige Kroaat.

Dat geld zal het dan ook meteen gebruiken om een opvolger te contracteren. Volgens Albanese media staat Dijar Nikqi dicht bij een transfer naar de Kempen.

Nikqi is een 20-jarige Albanese spits die momenteel voor FC Liria speelt. Daar scoorde hij dit seizoen 2 keer in 12 wedstrijden. Verder is hij ook nog international bij de U21 van Albanië.

Westerlo neemt Isa Sakamoto definitief over van Gamba Osaka. Nikqi kan dan eventueel de concurrentie met hem aangaan, al lijkt dit toch eerder een transfer voor de toekomst, als de deal doorgaat.