Twee degradaties in drie seizoenen, toch blijft Kortrijk-middenvelder in de JPL

KV Kortrijk degradeerde afgelopen seizoen uit de Jupiler Pro League. Na zeventien jaar zal het volgend seizoen opnieuw in de tweede klasse uitkomen. Eén van de vaste waarden zakt alvast niet mee, hij vindt onderdak bij een andere eersteklasser.

Abdoulaye Sissako zal volgend seizoen niet meer in het shirt van KV Kortrijk te bewonderen zijn. De Fransman was dit seizoen een vaste kracht bij de degradant, maar heeft een andere club gevonden.

Na twee seizoenen bij de Kerels kiest Sissako voor een avontuur in Limburg. Hij ondertekent een contract bij Sint-Truiden. Dat meldt Het Belang van Limburg. De ploeg van Wouter Vrancken sloot na een moeilijk seizoen de Relegation Playoffs af als winnaar en was zo gered.

Voor zijn avontuur bij Kortrijk, speelde Sissako bij Zulte Waregem. Bij de fusieploeg speelde hij vier seizoenen. Hij kwam uiteindelijk net één wedstrijd te kort om de kaap van honderd stuks te ronden. Na de degradatie met Zulte Waregem in 2023, vond hij onderdak bij KV Kortrijk.

En nu beleeft Sissako een tweede degradatie in drie seizoenen. Niet bepaald een talisman voor ploegen onderin het klassement dus. Bij STVV zullen ze misschien weinig waarde hechten aan dergelijke statistieken, maar het is toch opmerkelijk.

Sissako is niet de enige voetballer in zijn familie. Zijn broer Moussa speelt bij de Russische tweedeklasser Sochi. De duur van Sissako's contract bij STVV is voorlopig nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op de officiële communicatie van STVV.