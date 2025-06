Binnenkort samen bij de nationale ploeg? De kleine broer van een Rode Duivel maakt indruk op KDB-cup

Er was dit weekend veel volk aanwezig op de KDB Cup. Loïs Openda was er speciaal om naar zijn kleine broertje te kijken.

Elk jaar blijft de KDB Cup groeien. Deze editie bevestigde het succes van het toernooi gesponsord door Kevin De Bruyne. Dit weekend waren onder meer Rudi Garcia en Vincent Mannaert te vinden in Drongen, een buitenwijk van Gent.

Maar naast de twee belangrijke mannen van het nieuwe project rond de Rode Duivels, was ook Loïs Openda aanwezig. De aanvaller van RB Leipzig had daar een goede reden voor, aangezien zijn kleine broer de kleuren verdedigde van de U15 van Club Brugge.

"Ik kwam om voor hem te supporteren", legt Openda uit aan Nieuwsblad. "Hij is net als ik een aanvaller en scoorde in de halve finale tegen Chelsea. Ik ben trots op hem." De jonge Bruggelingen verloren vervolgens nipt in de finale van FC Barcelona (1-2).

Openda was overigens net terug uit Brazilië. Niet voor vakantie: Leipzig speelde daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Santos van Neymar: "Het was een mooie ervaring en ik wist te scoren."

LÏS OPENDA! ⚽️



⏰️ 59’ ➣ Santos 0-2 RB Leipzig pic.twitter.com/TyF1TPWg6N — Bundesliga Insider (@BundesInsider) May 28, 2025

De 25-jarige aanvaller sprak ook over het nieuws van de Rode Duivels, namelijk de twee wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales. "Het zijn belangrijke wedstrijden, ik heb er zin in. Het zijn onze eerste duels richting het WK van volgend jaar, dus moeten we er meteen staan."