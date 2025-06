Rangers denkt aan Belg uit kampioenenploeg om rangen te versterken

Na het vertrek van Philippe Clement en zijn assistent Stephan Van der Heyden, bleef Nicolas Raskin als enige Belg over bij Rangers. Daar zou deze zomer verandering in kunnen komen. De Schotse vicekampioen loert namelijk naar een landgenoot om de aanval te versterken.

Rangers eindigde tweede in het Schots kampioenschap, na het ongenaakbare Celtic. Nicolas Raskin was een absolute sterkhouder op het middenveld van de Rangers, en zag dat beloond worden met een debuut voor de Rode Duivels.

Mogelijks maakt hij deze zomer een mooie transfer. Als dat niet zo zou zijn, bestaat de kans dat hij er volgend seizoen een landgenoot bij krijgt. De Schotten hebben namelijk hun oog laten vallen op een Belgische aanvaller.

Het gaat om Largie Ramazani. Volgens TEAMtalk wil Rangers hem binnenhalen. Ramazani speelde afgelopen seizoen kampioen met Leeds United in de Championship en dwong zo de promotie af naar de Premier League.

In die succescampagne kwam Ramazani acht keer tot scoren. Toch zijn ze bij Leeds er nog niet uit of Ramazani voldoende kwaliteiten heeft om mee voor de handhaving te zorgen in de Premier League. Hij was dit seizoen ook vaak bankzitter, ondanks zijn best oké statistieken.

Van die twijfel bij Leeds zou Rangers willen profiteren. Van vergevorderde onderhandelingen is nog geen sprake. Toch is het een interessant verhaal om in de gaten te houden. We volgen verder op of Raskin binnenkort opnieuw een landgenoot mag verwelkomen in Glasgow.