OFFICIEEL: Anderlecht-flop speelt voortaan in de Serie A

Na enkele seizoenen weg uit Europa, keert Nicolae Stanciu terug naar het Europese vasteland. De Roemeen, die ooit met veel bombarie bij Anderlecht binnenkwam maar daar nooit echt kon overtuigen, maakt een transfervrije overstap naar de Serie A.

Tien miljoen euro. Dat is de prijs die RSC Anderlecht in de zomer van 2016 aan Steaua Boekarest betaalde voor Nicolae Stanciu. De aanvallend ingestelde Roemeen werd de duurste transfer in de geschiedenis van de Brusselaars, maar kon nooit echt zijn stempel drukken.

Stanciu is tot op heden nog steeds de duurste inkomende transfer bij Anderlecht, maar was er in januari 2018 alweer vertrokken. In anderhalf seizoen kwam hij tot negen doelpunten en tien assists in iets meer dan vijftig wedstrijden voor Paars-Wit.

Via omzwervingen in Tsjechië en China kwam Stanciu in 2023 terecht bij Damac FC in Saudi-Arabië. Daar speelde hij de afgelopen twee seizoenen, maar nu keert hij terug naar Europa na een afwezigheid van iets meer dan drie jaar.

Het hing al even in de lucht, maar nu heeft het Italiaanse Genoa ook officieel aangekondigd dat het Stanciu transfervrij binnenhaalt. Dat hoeft niet ontzettend hard te verbazen. De eigenaar van Genoa, die de club eind vorig jaar overnam, is namelijk een Roemeen.

En zo voetbalt Stanciu volgend seizoen opnieuw in Europa. Wat bij Anderlecht nooit lukte, mag hij nu bij Genoa proberen te doen. In tegenstelling tot negen jaar geleden zal zijn prijskaartje hem deze keer geen parten spelen.