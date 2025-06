Niet alleen Courtois en Witsel: hier zijn een tiental Belgen die normaal gezien deelnemen aan het WK voor clubs

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Verschillende Rode Duivels, evenals enkele minder bekende Belgische spelers, zouden na de internationale pauze in juni moeten deelnemen aan het Wereldkampioenschap voor clubs. In totaal zouden er een tiental kunnen bij zijn.

Voor de eerste keer in haar geschiedenis zal het FIFA Wereldkampioenschap voor clubs, dat van 15 juni tot 13 juli in de Verenigde Staten zal plaatsvinden, 32 teams verwelkomen en niet langer alleen de verschillende continentale winnaars.

Verschillende grote Europese teams zullen deelnemen, zoals Real Madrid met Thibaut Courtois, licht geblesseerd en afwezig bij de selectie van België voor deze bijeenkomst, maar naar verwachting binnen twee weken hersteld. Ook Manchester City en Jérémy Doku zijn erbij.

Atlético Madrid zal aanwezig zijn... met Axel Witsel, die een contract op tafel heeft van Standard maar absoluut wilde deelnemen aan de competitie en ook aanbiedingen heeft ontvangen van andere clubs. Juventus met Samuel Mbangula, Chelsea met Roméo Lavia en Borussia Dortmund met Julien Duranville zullen ook deelnemen.

De grootste leverancier van Belgische spelers zou wel eens... RB Salzburg kunnen zijn, waar Yorbe Vertessen speelt en waar Maximiliano Caufriez is uitgeleend tot 30 juni. De Oostenrijkse club heeft zijn selectie nog niet officieel bekendgemaakt.

Dit WK voor clubs kan ook worden gespeeld door Belgische spelers die niet in Europa spelen, zoals Midou Mouhli, die bij RFC Seraing en RFC Luik actief was en zich heeft gekwalificeerd met zijn club Espérance de Tunis, dat onlangs de dubbel won in Tunesië.

Om af te sluiten, moeten we naar... Nieuw-Zeeland en Auckland City, waar Louis Verstraete speelt, een 26-jarige defensieve middenvelder die medio september overkwam van SK Beveren. Opgeleid bij KAA Gent, speelde hij ook voor Antwerp en Oostende.

Het valt ook op dat Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly zeer waarschijnlijk met Al-Hilal zullen deelnemen, evenals Achraf Dari met Al-Ahly. Alle vier hebben ze een verleden in onze Jupiler Pro League.