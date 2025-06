Na dagen van geruchten: RC Lens heeft nieuwe coach beet

Nadat hij Union naar een eerste landstitel in 90 jaar loodste, werd Sébastien Pocognoli net als enkele spelers in verband gebracht met een buitenlandse ploeg. In zijn geval ging het om het Franse RC Lens, dat op zoek is naar een nieuwe hoofdcoach.

Toen Union halverwege het seizoen in de buik van het klassement stond, had niemand gedacht dat het nog kampioen zou spelen. Toch bleven ze in Brussel geloven in de capaciteiten van trainer Sébastien Pocognoli. En of het loonde, met de landstitel als absolute kers op de taart. Het succes van Union zette ook de buitenlandse clubs aan het denken. Onder meer RC Lens uit de Ligue 1. Zij dachten aan Pocognoli om hun nieuwe coach te worden. En zo was er de vrees dat Union voor het vierde seizoen op rij op zoek moest naar een trainer. Maar uiteindelijk lijkt Pocognoli toch te blijven. Naar Lens zal hij sowieso niet trekken. Volgens RMC Sport zal Pierre Sage de nieuwe hoofdtrainer worden van Lens. Hij zou er maandag zijn contract ondertekenen. Sage is een Fransman van 46. In januari van dit jaar werd hij nog de laan uitgestuurd bij Olympique Lyon. Nu mag hij zich dus opmaken voor een nieuwe uitdaging in de hoogste voetbalklasse van Frankrijk. En zo hoeft Union voorlopig niet te vrezen dat hun succescoach andere oorden zal opzoeken. Dat er spelers gaan vertrekken, lijkt onvermijdelijk. Zo worden onder meer Promise David en Noah Sadiki stevig het hof gemaakt door verschillende buitenlandse clubs.